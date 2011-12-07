Озвучен тендер на проект реконструкции здания Нацбиблиотеки

Проект реконструкции Нацбиблиотеки РТ обойдется в 22,6 млн рублей, гласит информация, размещенная на портале госзакупок. Подрядчику предстоит провести инженерно-геологические изыскания, а также государственную и историко-культурную экспертизу здания и представить дизайн-проект интерьера дома Ушковой. Средства на эти цели будут выделены из бюджета Татарстана. Работы необходимо завершить через 5 месяцев после заключения контракта.