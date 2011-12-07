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Учитель из Тетюш получил Госпремию РТ им. М. И. Махмутова

Соответствующий указ подписал Президент РТ Рустам Минниханов.
Юрий Мышев, учитель Тетюшской средней общеобразовательной школы № 1, стал обладателем Государственной премии РТ им. М. И. Махмутова. Указ об этом, за подписью Рустама Минниханова, размещен на сайте правовой информации РТ. Сообщается, что Юрий Мышев преподает в образовательном учреждении историю и обществознание. Указ вступил в силу со дня подписания.
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