Для желающих поучаствовать в «Тотальном диктанте» открыли регистрацию

Уже совсем скоро татарстанцы смогут проверить свои знания по русскому языку.

На сайте всемирного проекта «Тотальный диктант» сообщили, что если в регионе участника эпидемиологическая обстановка позволяет провести мероприятие офлайн, то диктант традиционно проведут на площадках города.

Существуют и иные форматы проведения акции грамотности. Речь идет о написании диктанта онлайн на сайте, слушая чтение текста в прямом эфире.

Также организаторы предусмотрели такой формат, как #пишемдом. Участник проекта может в пунктах раздачи забрать брендированную ручку и фирменный бланк, написать диктант от руки и сдать его на проверку.

Для участия в «Тотальном диктанте» необходима предварительная регистрация. Она откроется завтра, 8 октября, в 5:00 на сайте мероприятия и продлится до 17 октября.