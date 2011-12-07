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Казанцы очистили от мусора башню Казанского Богородицкого мужского монастыря

В уборке объекта участвовали около 20 добровольцев.

Добровольцы очистили от веток, бытового и строительного мусора старую смотровую башню Казанского Богородицкого мужского монастыря, сообщает пресс-служба исполкома РТ.

В акции участвовали около 20 добровольцев из Казани, Ульяновской области и Удмуртской Республики.

Минэкологии РТ предоставили волонтерам два бункера для мусора, а УК «Предприятие ЖКХ» организовала его вывоз. Инвентарь был предоставлен начальником по хозчасти монастыря.

Добровольцы очищали башню вручную три недели, так как техника подобраться к объекту не может. За это время было собрано около 32 кубометров мусора.

В дальнейшем башню планируют законсервировать. 

КВ
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