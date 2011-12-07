Минниханов поднял вопрос о мерах борьбы с организованной преступностью среди подростков

Глава Татарстана Рустам Минниханов поднял вопросы о профилактике и мерах борьбы с организованной преступностью среди несовершеннолетних. Об этом пишет KazanFirst.

Борьба с организованной преступностью в Татарстане, по словам руководителя республики, является одной из важнейших задач, поскольку преступления насильственного характера все чаще стали совершать несовершеннолетние татарстанцы. Минниханов напомнил недавнее происшествие с тремя подростками, убившими спрявшими тело таксиста в багажнике на лесопосадке Зеленодольска.

Президент РТ отметил, что причиной такого явления является популяризация преступного образа жизни на просторах сети. А потому он призвал принять меры по минимализации воздействия криминальных субкультур. Нужна совместная работа всех органов власти, как республиканского, так и муниципального уровней, подчеркнул Минниханов.