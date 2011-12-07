Минздрав РТ: Доверяйте врачам и не делайте КТ просто так

Компьютерная томография и ПЦР-тест назначаются только при наличии определенных симптомов. Не нужно делать КТ просто так, обратился к татарстанцам замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

«Мы просим население отнестись с пониманием к тому, что КТ не является скрининговым методом. Не надо, пожалуйста, атаковать КТ-центры при першении в горле. У нас очень много таких пациентов, которые хотят делать КТ, как скриниг: а вдруг там что-то есть», — сказал Жаворонков.

Он также призвал жителей республики доверять врачам и выполнять все их назначения.

Так, ПЦР-тест при подозрении на коронавирус назначается, чтобы выяснить есть ли у пациента иммунитет к коронавирусу, а КТ — при подозрении на пневмонию.

Жаворонков напомнил, что к признакам коронавируса могут относиться: высокая и долго не спадающая температура, потеря вкуса и обоняния, но выявить вирус только по симптомам нельзя.