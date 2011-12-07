В нем также приняли участие Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев и Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин.

«Это один из любимых и значимых праздников, он наполнен ароматом цветов, поздравлениями учащихся и вашими улыбками, дорогие наши учителя. Труд учителя во все времена был и будет основой будущего страны, ее интеллектуальным потенциалом, развитием экономики. Именно поэтому гордое слово »учитель« на всех языках произносится с почтением и уважением», - сказал Президент РТ.

Минниханов подчеркнул, что Татарстан уделяет большое внимание системе образования. За 10 лет в республике построили 62 школы и 239 детских садов, а также капитально отремонтировали более 1,3 тыс. образовательных учреждений, передает ИА «Татар-информ».

Кроме того, по его словам, полностью изменилась система профессионального образования. «В Татарстане функционирует 41 ресурсный центр с новейшим оборудованием и передовыми стандартами в обучении, в том числе благодаря наследию WorldSkills», - отметил Рустам Минниханов.

«Система образования в Татарстане имеет богатую историю, гармонично сочетает передовые европейские, отечественные и национальные традиции. Мы открыты для прогресса и уверенно смотрим в будущее. Развитие инфраструктуры, укрепление кадрового потенциала позволяют нам обеспечивать высокое качество образования, готовить творчески мыслящих, всесторонне развитых, конкурентоспособных специалистов, настоящих патриотов страны и родной республики», - продолжил Президент РТ.

Он заметил, что благодаря профессионализму и мастерству педагогов средний балл ЕГЭ в республике выше среднероссийского показателя. Более того, школьники Татарстана показывают высокие результаты на всероссийских олимпиадах и достойно представляют Россию на международных состязаниях.

«В Татарстане много сильных школ. Например, гимназия №26 Набережных Челнов, которая в прошлом учебном году подготовила 15 стобалльников ЕГЭ. Безусловно, такие высокие результаты стали возможны благодаря усилиям педагогического коллектива, - заявил Минниханов. - Мы гордимся достижениями наших учеников и учителей».

Он добавил, что школьные педагоги остаются для многих не только учителями, но и наставниками. «Спасибо за ваш профессионализм, внимание, отношение к детям, верность избранному пути», - поблагодарил Президент РТ учителей.

На торжественном мероприятии Рустам Минниханов также вручил государственные награды РТ.

Кстати

В Татарстане насчитывается 74,4 тыс. педагогических работников. Из них более 34,5 тыс. трудятся в школах, 20,7 тыс. - в детских садах, 8 тыс. - в учреждениях дополнительного образования, 4,6 тыс. - в колледжах и техникумах, 5,6 тыс. - преподаватели вузов.