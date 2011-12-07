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У пожилого татарстанца в саду изъяли 36 кустов мака

Мужчина пояснил, что выращивал растения он исключительно для собственного использования.

Старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев сообщил о незаконном культивировании мака пожилым татарстанцем.

Выращивал и собирал на своем участке мак 63-летний житель Мамадышского района республики с мая 2020 года. Мужчина пояснил, что высушивал и хранил растения он исключительно для собственного использования.

Всего же у него обнаружили и изъяли 36 кустов мака. Так, по статьям 228 и 231 УК РФ татарстанцу полагается выплатить штраф в размере 10 тыс. рублей. 

КВ
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