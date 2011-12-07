В Казани обсуждают вопросы развития литературы народов России

Серия семинаров-практикумов «Родная книга» проходит в Музее истории татарской книги, мемориальной квартире Шарифа Камала.

Серия обсуждений посвящена современной литературе, создаваемой на национальных языках страны. В семинарах и круглых столах принимают участие как татарстанские эксперты, так и делегаты из Москвы.

В торжественной церемонии открытия события приняла участие министр культуры РТ Ирада Аюпова.

«Сегодня как никогда мы понимаем, что сохранение национальных культур и языков невозможно без интеграции в единое мировое пространство. Если мы говорим о том, чтобы сделать наши традиции и историю, наш культурный код понятным не только на собственной территории, но и за ее пределами, то безусловно, одна из важнейших миссий ложится на сообщество переводчиков», — прокомментировала глава Минкульта РТ.

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