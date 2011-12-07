В школах и садах Казани организуют неделю инклюзивного образования

В столице Татарстана по инициативе Региональной общественной организации инвалидов «Перспектива» проведут неделю инклюзивного образования. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Неделя инклюзивного образования в рамках федерального социального проекта «На урок – вместе» пройдет в 9 школах и 5 детских садах Казани с 12 по 17 октября. Целью ее является обращение внимание общественности на необходимость создания условий для совместного обучения детей с инвалидностью и без.

Также, по словам координатора проекта Валентины Чернявской, дни инклюзии поспособствуют повышению педагогической компетентности, формированию позитивного отношения у родителей к таковому образованию и воспитанию толерантности у детей к сверстникам с ограниченными возможностями здоровья.

Так, для учащихся, педагогов и родителей в городских школах и садах будут проведены праздники параспорта и кинопоказы из программы кинофестиваля «Кино без барьеров».