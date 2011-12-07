Алмаз Хусаинов: Финалисты фестиваля «Безнен заман» выступят на чемпионате WorldSkills в Казани

Республика всерьез рассматривает возможность выступления творческих коллективов работающей молодежи Татарстана — участников фестиваля «Наше время – Безнен заман» на церемониях открытия и закрытия чемпионата мира по профмастерству WorldSkills-2019 в Казани. Информация прозвучала сегодня на брифинге в Доме Правительства РТ.«Вопрос о выступлении участников фестиваля “Наше время – Безнен заман” на открытии и закрытии чемпионата, а также в рамках культурной программы рассматривается. Учитывая то, что сам фестиваль – уникальный опыт, это у нас в концепцию чемпионата заложено. Понятно, что есть определенные проблемы с отрывом от работы и тем, что нужно немного подтянуть качество номеров, но предварительно можно сказать "да"», — сообщил замминистра промышленности и торговли РТ Алмаз Хусаинов.«Я уверена, что наши участники не только с удовольствием примут участие в церемониях открытия и закрытия, но и также организуют отдельную концертную площадку и поделятся своим творчеством», —дополнила его исполнительный директор фестиваля творчества работающей молодежи Наталья Смирнова.В брифинге, посвященном VI фестивалю творчества работающей молодежи Татарстана «Наше время – Безнен заман», также приняли участие министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов и исполнительный директор Фонда поддержки развития культуры при Президенте Татарстана Нурия Хашимова.