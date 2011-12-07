Количество занимающихся спортом в Татарстане выросло на 11% – до 1,6 млн человек

За пять лет в Татарстане количество людей, занимающихся спортом, выросло на 11%, до 1,6 млн человек, сообщает пресс-служба Министерства спорта РТ. «В 2013 году доля населения от трех до 79 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом, составляла 32 процента (1,2 млн человек). В 2017 году – 43 процента (1,6 млн человек)», – отметили в министерстве. Кроме того, выросла доля «спортивных» студентов. Если в 2013 году регулярно занимались спортом 72% студентов, то в прошлом году – уже 80%. Самым популярным видом спорта у татарстанцев стал футбол. По данным министерства, в начале 2018 года им занимались 47,7 тыс. человек. «Прошедший чемпионат мира по футболу увеличил поток желающих заниматься этим видом спорта. Ожидается, что к концу года их количество еще больше увеличится», – подчеркнули в Минспорта РТ. Чуть меньше в республике оказалось любителей волейбола (40,5 тыс. человек), баскетбола (34,8 тыс. человек) и плавания (31,6 тыс. человек). Хоккеем занимаются более 31 тыс. жителей республики, лыжными гонками – почти 29 тыс. человек. В 2017 году количество спортивных объектов в Татарстане составило 10 тыс. 844. В настоящее время в каждом районе республики ведется строительство плавательных бассейнов, ледовых дворцов, спортивных центров, универсальных спортивных площадок и модульных лыжных баз. Так, в 2018 году построено 96 универсальных спортивных площадок, а до старта лыжного сезона в эксплуатацию введут 18 лыжных баз.