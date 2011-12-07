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Лучшая горничная России живет в Казани

На днях в Москве огласили победителей Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы туризма «Лучший по профессии в индустрии туризма».
Ирина Гришина, работающая горничной в одной из казанских отелей признана лучшей в нашей стране. Девушка выдержала колоссальную конкуренцию среди 110 финалистов из 66 субъектов России. Ирина в 2018-м году завоевала победу в III муниципальном конкурсе профессионального мастерства среди работников предприятий туристской индустрии «Звезды Гостеприимства», сообщается на сайте мэрии Казани.
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