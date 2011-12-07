Лучшая горничная России живет в Казани

Ирина Гришина, работающая горничной в одной из казанских отелей признана лучшей в нашей стране. Девушка выдержала колоссальную конкуренцию среди 110 финалистов из 66 субъектов России. Ирина в 2018-м году завоевала победу в III муниципальном конкурсе профессионального мастерства среди работников предприятий туристской индустрии «Звезды Гостеприимства», сообщается на сайте мэрии Казани.