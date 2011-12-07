Министерство спорта РФ и Правительство РТ подписали соглашение о взаимодействии

«В рамках соглашения рассматривается проведение ряда мировых соревнований, среди которых — чемпионат мира по плаванию на короткой воде. Не буду озвучивать остальные мероприятия, но они довольно амбициозны», — сообщил министр спорта РФ Павел Колобков.«Планы большие, ведь Татарстан для нас — важный партнер, пример отношения к спорту и продвижению спортивных принципов. По количеству людей, занимающихся спортом, Татарстан уходит в лидеры — это около 40% населения. Здесь реализуется много программ, связанных со спортом», — объяснил министр спорта РФ.