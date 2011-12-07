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В предпраздничную неделю скорая помощь Казани выезжала на роды 80 раз

С 29 октября по 4 ноября, скорая медицинская помощь Казани выполнила более 7,4 тысячи вызовов. Из них почти 1,2 тысячи - в общественные места.
50 вызовов были по поводу острого инфаркта миокарда, 80 – срочные роды. На несчастные случаи врачей вызывали свыше 900 раз, из которых 38 звонков поступило с мест ДТП. В авариях пострадали 78 человек, в больницы доставили 40 человек, один погиб. Кроме того, 16 вызовов скорая помощь выполнила к местам пожаров, один человек пострадал, сообщается на сайте мэрии Казани.
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