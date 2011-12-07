В предпраздничную неделю скорая помощь Казани выезжала на роды 80 раз

50 вызовов были по поводу острого инфаркта миокарда, 80 – срочные роды. На несчастные случаи врачей вызывали свыше 900 раз, из которых 38 звонков поступило с мест ДТП. В авариях пострадали 78 человек, в больницы доставили 40 человек, один погиб. Кроме того, 16 вызовов скорая помощь выполнила к местам пожаров, один человек пострадал, сообщается на сайте мэрии Казани.