Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, местами дожди

Температура воздуха составит +3..+4°C.
 Завтра, 8 ноября, в столице РТ ожидается пасмурная погода, местами дожди, сообщается на сайте gismeteo.ru. Скорость ветра составит 3-4 м/c., при порывах – 7-8 м/c. Атмосферное давление –758-759 мм рт. ст. 
КВ
Лента новостей