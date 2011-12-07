Жители Пятигорска узнали, что такое эчпочмак и попробовали его на вкус

Жители Пятигорска попробовали главный кулинарный хит нашей республики – легендарные эчпочмаки, а также кыстыбый с картофельной начинкой, суп-токмач. Желающие научились жарить перемячи на мастер-классе, сообщается на сайте мэрии Казани. По итогам фестиваля казанские повара приготовили для гостей 30 кг треугольников, перемячей, кыстыбый, а также 10-литровый казан с супом токмач.