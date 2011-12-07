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Дополнительная партия вакцины от COVID-19 прибудет в Татарстан в ноябре

В республику уже прибыло 42 дозы вакцины «Спутник-V».

В Татарстан до конца ноября прибудет дополнительная партия вакцины от коронавируса. В республику уже прибыло 42 дозы вакцины от COVID-19, сообщил гендиректор «Таттехмедфарма» Олег Акберов ИА «Татар-информ».

«До конца ноября мы ожидаем определенное количество вакцины, которое также распределим по лечебным учреждениям. Потому что дома ее колоть нельзя, только в процедурном кабинете. Нужно будет обращаться по месту жительства в поликлинику», — рассказал Акберов.

Он также предположил, что вакцину сможет получить любой желающий по полюсу ОМС.

КВ
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