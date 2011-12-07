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Минниханов об ограничениях: Никогда не говори никогда

Глава республики высказался о возможном введении жестких ограничений по коронавирусу.

Президент РТ Рустам Минниханов высказался о возможном введении жестких ограничений в случае ухудшения эпидемиологической обстановки.

«Никогда не говори никогда. Москва планирует вводить тотальные ограничения. Мы видим, что ситуация под контролем. У нас пока таких планов нет, но если мы не будем соблюдать, то других решений быть не может», — заявил глава республики на совещании в Доме правительства РТ.

На данном этапе власти республики не планируют вводить жестких ограничений. Минниханов подчеркнул, что в Татарстане, несмотря на напряженную ситуацию, достаточно коечных мест и лекарств. 

КВ
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