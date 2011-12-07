В Челнах в районе остановки «Бумажников» столкнулось несколько автомобилей

В Набережных Челнах в районе остановки «Бумажников» столкнулись несколько авто, сообщают очевидцы.

ДТП произошло накануне. Видеорегистраторы, проезжающих мимо машин, заснял, как один из автомобилей повис на бордюре рядом с трамвайными путями. Также возле места ДТП стояли на «аварийках» еще четыре авто с характерными повреждениями.

Свидетели аварии предполагают, что в ДТП участвовали шесть машин. Один человек пострадал.

На месте аварии скопилась большая пробка.