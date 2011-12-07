Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Татарстане подорожают социальные проездные

Цены на социальные проездные поднимутся с нового года.

В Татарстане с 1 января 2021 года поднимутся цены на социальные проездные. Соответствующее постановление подписано премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

Так, согласно документу, детский проездной билет будет стоить 320 рублей (сейчас — 307 рублей), а взрослый — 560 рублей (сейчас — 505 рублей).

Отметим, что цены на льготные проездные билеты повышаются ежегодно. Льготные проездные положены участникам ВОВ, ветеранам боевых действий, ветераны труда, инвалиды, дети из многодетных семей, дети-сироты и другие категории граждан.

КВ
Лента новостей