В Татарстане подорожают социальные проездные

В Татарстане с 1 января 2021 года поднимутся цены на социальные проездные. Соответствующее постановление подписано премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

Так, согласно документу, детский проездной билет будет стоить 320 рублей (сейчас — 307 рублей), а взрослый — 560 рублей (сейчас — 505 рублей).

Отметим, что цены на льготные проездные билеты повышаются ежегодно. Льготные проездные положены участникам ВОВ, ветеранам боевых действий, ветераны труда, инвалиды, дети из многодетных семей, дети-сироты и другие категории граждан.