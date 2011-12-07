В Татарстане приняли правила пользования метро

В Татарстане приняты правила пользования метрополитеном. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Согласно документу, станции метро работают с 6.00 до полуночи. Расписание может корректироваться в зависимости от пассажиропотока.

Также в постановлении уточняется, что в метро нельзя находиться в пачкающей и зловонной одежде, а также без одежды и обуви. Кроме того, пассажиры в метро должны быть вежливы, бережно относиться к оборудованию и соблюдать чистоту.

Родители с детьми, которые имеют право на бесплатный проезд, не предъявившие документ, подтверждающий возраст ребенка, должны оплатить проезд ребенка в порядке, установленном правилами.

Что касается перевозки животных, то пассажирам разрешается перевозить питомцев только в клетках или коробках с глухим дном. Исключение составляют собаки-проводники.

Легко бьющиеся и травмоопасные предметы можно перевозить только в упаковке или в чехлах.

В вагонах метро пассажирам следует держаться за поручни и не преграждать путь к выходу.