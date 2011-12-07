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В Татарстане себестоимость медицинской маски составляет 8 рублей

Аптеки «Таттехмедфарма» продают маски собственного производства с небольшой наценкой за 8 рублей 80 копеек.

В Татарстане себестоимость маски составляет 8 рублей. Об этом сообщил гендиректор «Таттехмедфарма» Олег Акберов. 

Собеседник агентства отметил, что аптеки «Таттехмедфарма» продают маски собственного производства с небольшой наценкой за 8 рублей 80 копеек.

«Наши маски имеют регистрационное удостоверение, выданное Росздравнадзором, соответствуют всем стандартам и требованиям, предъявляемым к медицинским изделиям. А там, возможно, реализуют гигиенические маски, которые производятся из других материалов», — прокомментировал Акберов  цены на маски в метро, ТЦ и других аптеках. 

КВ
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