В Татарстане себестоимость медицинской маски составляет 8 рублей

В Татарстане себестоимость маски составляет 8 рублей. Об этом сообщил гендиректор «Таттехмедфарма» Олег Акберов.

Собеседник агентства отметил, что аптеки «Таттехмедфарма» продают маски собственного производства с небольшой наценкой за 8 рублей 80 копеек.

«Наши маски имеют регистрационное удостоверение, выданное Росздравнадзором, соответствуют всем стандартам и требованиям, предъявляемым к медицинским изделиям. А там, возможно, реализуют гигиенические маски, которые производятся из других материалов», — прокомментировал Акберов цены на маски в метро, ТЦ и других аптеках.