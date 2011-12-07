Житель Нижнекамска заплатит 25 тыс. рублей за попытку подкупа инспектора ГИБДД

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Житель Нижнекамска заплатит штраф в размере 25 тыс. рублей за попытку подкупа госавтоинспектора, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.
По данным ведомства, 49-летний автолюбитель был остановлен инспектором в середине сентября за то, что тот двигался против потока по дороге с односторонним движением.
В патрульном автомобиле нижнекамец предложил сотруднику ДПС тысячу рублей, чтобы госслужащий не фиксировал правонарушений.
Мужчина признан виновным по статье «Покушение на мелкое взяточничество» и должен будет заплатить штраф.