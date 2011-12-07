Лучшим пожарным страны стал командир из Нижнекамска

Леонид Советников, командир отделения ПСЧ-92 ФКУ из Нижнекамска, стал лауреатом X Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества», сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ. Он стал победителем в номинации «Лучший работник пожарной охраны». 36-летний пожарный опередил конкурентов в подъеме по штурмовой лестнице, челночном беге и подтягивании, выполнил 43 зачетных раза в силовом упражнении на перекладине. Сотников имеет в активе 5 побед на чемпионате РТ среди подразделений МЧС, медали в первенстве ФСО «Динамо» и золото на чемпионате РТ.