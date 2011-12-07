Молодежь обсудила проблему современных медиа

Начали с презентации нового образовательного проекта «Selfmademedia», созданного для того, чтобы научить молодых специалистов создавать качественный контент. Затем состоялось бурное обсуждение новых казанских СМИ, блогов, а также потоков информации.Представители татарстанских масс медиа рассказали об особенностях их читательской аудитории и перспективах выпускников журфака. А экспертами выступили министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов и редакторы молодежных теле- и интернет- изданий. Участники встречи поддержали мнение, что молодежь сейчас интересуется всем, поэтому разделять издания на взрослые и молодежные бессмысленно. Но если в Татарстане нет дефицита источников, то есть дефицит мнения. «Молодежь должна видеть, слышать и знать разные точки зрения», - подвел итог встречи министр.