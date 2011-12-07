Окрошка зимняя на кефире

Зима - не время для окрошки? Но ведь все необходимые продукты есть в продаже. Мы просто приготовим не традиционную, а рыбную окрошку.Ингредиенты: семга малосоленая - 150 г, кальмар копченый - 100 г, крабовые палочки - 5 шт., отварной картофель и куриные яйца - по 3 шт., огурцы свежие - 2 шт., лук зеленый и свежий укроп - по пучку, хрен тертый - 1 ст. ложка, горчица - 1 ст. ложка, сметана - 250 г, кефир 3,5% жирности - 0,5 литра, минеральная газированная вода - 1,5 литра, соль по вкусу.В глубокой миске смешать кефир, сметану, хрен, горчицу, залить минеральной водой, посолить и взбить миксером. Семгу, кальмары, крабовые палочки нарезать на кубики размером 1 на 1 см. Очищенные картофель, яйца, а также огурцы нарезать кубиками помельче. Измельчить зеленый лук и свежий укроп. Подготовленные продукты переложить в красивую супницу и залить подготовленным бульоном из сметаны, кефира и минеральной воды. При подаче можно посыпать молотой паприкой.