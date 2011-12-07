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Татарстанцы проголосовали за реконструкцию Заинской ГРЭС и разработку новых форм работы с МСП

Заместитель министра экономики РТ объявил, что лучшие предложения поступили из Буинска, Черемшана и Заинска.
По программе Стратегия-2030 жители Татарстана отобрали три лучшие инициативы по социально-экономическим вопросам Республики Татарстан. Лучшими признаны предложения из Буинска, Черемшана и Заинска. «Три инициативы набрали наибольшее количество голосов. Хочу отметить, что по какой-то из инициатив даже больше тысячи голосов, то есть это действительно очень серьезное голосование у населения, и мы действительно видим, что жители этих районов считают очень важным, чтобы инициативы набрали максимальное количество голосов. Это инициативы Бунского, Заинского и Черемшанского районов», — сказал заместитель министра экономики РТ Олег Пелевин на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».В Буинске предложили выявить новые полюса и центры роста. Жители Черемшана проголосовали за разработку и внедрение новых форм взаимодействия с малыми и средними предприятиями в малых районах. Заинцы выступили за реконструкцию Заинской ГРЭС.По словам Пелевина, всего было предложено более 3500 инициатив.
КВ
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