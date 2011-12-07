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В Казани пройдет литературный марафон «От мала до велика»

Мероприятие охватывает 6 городов страны.
10 декабря Казань присоединится к литературному марафону «От мала до велика», сообщает пресс-служба Минкульта РТ. Мероприятие охватит 6 городов страны, а в столице республики площадкой выбран Нацмузей РТ. В ходе марафона более 300 известных людей и обычных интернет-пользователей страны прочитают около 70 народных и авторских сказок. Из числа произведений на татарском языке зачитают сказку «Камыр-Батыр».
КВ
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