В Казани судебные приставы перехитрили должника

Судебные приставы Вахитовского района столицы РТ пошли на хитрость, чтобы найти должника по алиментам, сообщает пресс-служба ведомства. Мужчина имел долг по алиментам на содержание двоих детей более 400 тыс. рублей. Приставы установили, что гражданин неофициально занимается ремонтом стиральных машин. Под видом необходимости проведения ремонта они назначили ему встречу, после чего сопроводили в отдел судебных приставов. Мужчине назначили наказание в виде 80 часов обязательных работ.