Авдонина: Из тропических стран можно привезти различные лихорадки

Замглавы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина напомнила путешествующим татарстанцам об инфекциях, которыми можно заразиться в жарких странах.

На пресс-конференции в ИА «Татар-информ» она подметила, что тропические страны — это особая группа риска, поскольку оттуда можно привезти «различные лихорадки, передающиеся комарами». Речь идет о «желтой лихорадке», малярии, Эболе и других. Чаще всего эти случаи заканчиваются летальным исходом.

На данный момент есть риск ввоза инфекции из Занзибара. В ведомстве напоминают, что туристам необходимо соблюдать меры профилактики – сделать прививки и принимать специальные препараты до вылета, во время нахождения в стране и после отъезда.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что отдыхающие в Танзании татарстанцы подхватили малярию. Угрозы для других татарстанцев эти два случая не представляют, поскольку заболевание передается кровососущими насекомыми.