Казанец попался на уловку интернет-мошенника и перевел 35 тысяч рублей

В МВД России по РТ рассказали о еще одном случае интернет-мошенничества. На сей раз из-за кофе-машины.

Известно об инциденте стало после обращения в полицию жителя Казани. Мужчина рассказал, что на одном из сайтов объявлений он увидел кофе-машину. Решив ее приобрести, татарстанец связался с ее продавцом. Однако было условие – отправка товара возможна только по полной предоплате. Это не смутило жителя республики, после чего тот перевел 35 тыс. рублей. Когда деньги поступили на счет, продавец перестал выходить на связь.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские установили, что номер афериста зарегистрирован в Краснодарском крае. 40-летний подозреваемый свою вину признал.