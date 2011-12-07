МЧС России запустило собственное мобильное приложение

МЧС России разработало собственное приложение, сообщает пресс-служба ведомства.

«Мобильное приложение „МЧС России“, разработано специалистами Информационно-аналитического центра и доступно для бесплатного скачивания в онлайн-магазинах Google Play, App Store для работы на операционных системах мобильных устройств iOS и Android», — отметили в ведомстве.

Сервис работает как личные помощник и призван содействовать формированию культуры безопасного поведения, как среди взрослого, так и среди подрастающего поколения.

Приложение помогает сориентироваться в ситуации ЧП и мгновенно выдаст необходимую информацию о действиях, которые необходимо предпринять. Также пользователю доступен вызов службы спасения, а также определение геолокации, которой он может поделиться в случае необходимости, отметили специалисты.

Всего программа включает в себя шесть рубрик: «Что делать», «МЧС рекомендует», «Первая помощь», «Карта рисков», «Проверь свою готовность», «Проверь свои знания».

В будущем в приложении планируют разместить новостную ленту и онлайн-информирование о неблагоприятных погодных явлениях, в том числе штормовых предупреждениях. Также, добавится функционал по регистрации туристских групп.