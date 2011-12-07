Можно ли избавиться от пигментных пятен?

Почему они возникают и можно ли от них избавиться? На этот вопрос отвечает казанский косметолог, финалист Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским образованием» Лилия Киямова:

— В нашем организме есть защитные клетки — меланоциты. Это специализированные клетки кожи, которые вырабатывают меланин для защиты от ее повреждения солнечными, ультрафиолетовыми лучами. В норме, когда человек находится какое-то время под солнцем, вырабатывается меланин, кожа темнеет, и мы получаем красивый загар.

Но если есть нарушения в этом процессе, то меланин не распределяется равномерно, а начинает, как мы говорим, цепляться друг за друга, образуя на всей поверхности кожи пигментные пятна. Причем пигментация бывает разных видов.

Первая причина появления таких пятен — чрезмерное пребывание на солнце. Вторая может быть связана с гормональной перестройкой: беременностью, наступлением менопаузы. Третья — именно так организм сигнализирует о нехватке микроэлементов и витаминов. Кроме того пигментные пятна образуются при приеме некоторых лекарственных средств на постоянной основе (препаратов для снижения артериального давления, гормональных контрацептивов и других). Также причиной может быть неправильно выбранная косметика, выполнение пилинга самостоятельно, в домашних условиях. Еще болезни печени и желудочно-кишечного тракта, наличие паразитов, заболевание почек и щитовидной железы провоцируют появление пятен.

Как видим, причин много. Поэтому крайне важно правильно поставить диагноз, чтобы подобрать дальнейшую тактику лечения, а самое главное исключить злокачественные образования. В этом поможет врач дерматолог. Он объяснит, что лечение пигментных пятен зависит от глубины пигмента, его разновидности и причин возникновения.

Только врач подскажет, будут ли эффективны косметические процедуры, или вам поможет только медикаментозное лечение основной причины появления таких пятен и правильно подобранный уход за кожей лица и тела.

Лечение пигментации требует длительного и комплексного подхода. Причем дерматологи советуют начинать его осенью и зимой, когда в нашей полосе минимальная солнечная активность.