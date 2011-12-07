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Названы противопоказания к применению вакцины «Спутник V»

Ограничением для вакцинации может послужить положительный ПЦР-тест, антитела или же сами медицинские противопоказания.

Замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков заявил, какие могут быть противопоказания к применению вакцины «Спутник V».

На пресс-конференции в ИА «Татар-информ» Жаворонков рассказал, что ограничением для вакцинации от новой коронавирусной инфекции может послужить положительный ПЦР-тест, антитела или же сами медицинские противопоказания.

Жаворонков напомнил, что делать прививки жителям республики будут исключительно по их желанию.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что вакцину от COVID-19 в республике первыми получат медработники. 

КВ
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