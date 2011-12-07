Овечкин и Навка станут послами Специальной Олимпиады-2022 в Казани

АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» назвала послов зимней Специальной Олимпиады, планирующейся пройти в Казани в 2022 году.

Как сообщает пресс-служба организации, послами Игр стали российский бизнесмен и политик Алексей Нечаев, главный редактор журнала Tatler Ксения Соловьева, олимпийский чемпион 2014 года в лыжном марафоне Александр Легков, олимпийская чемпионка 2006 года по фигурному катанию Татьяна Навка и трехкратный чемпион мира по хоккею Александр Овечкин.

По мнению обладателя Кубка Стэнли, «люди, которые занимаются видами спорта с ограниченными возможностями, это герои, это настоящие борцы». Он отметил, что поддерживает Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады поскольку убежден, что у каждого, независимо от состояния здоровья, должны быть возможности раскрыть себя и свой потенциал. А потому о своем назначении послом даже не раздумывал.