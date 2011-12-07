Полиция Казани провела рейд на нарушителей, занимающих парковочные места для инвалидов.

Сегодня проверка проходила на паркинге возле Дворца водных видов спорта. Место выбрано в связи с частыми жалобами автомобилистов с ограниченными возможностями на отсутствие свободных мест у спорткомплекса. Аналогичную ситуацию подметили и у международного аэропорта.

Так, в ходе рейда оштрафованы в размере пяти тысяч рублей оказались два водителя – женщина, ждущая ребенка (по ее словам), а также таксист, долгое время отказывающийся предоставить документы.

Всего с начала года сотрудники ГИБДД поймали более трех тысяч водителей, которые парковали авто на местах для инвалидов. Такие рейды полицейские будут проводить и дальше. Они просят жителей Казани соблюдать ПДД и уважительно относиться к остальным участникам движения на дорогах.