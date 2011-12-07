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Полиция Казани провела рейд на нарушителей, занимающих парковочные места для инвалидов

Проверка проходила на паркинге возле Дворца водных видов спорта.

Полиция Казани провела рейд на нарушителей, занимающих парковочные места для инвалидов.

Сегодня проверка проходила на паркинге возле Дворца водных видов спорта. Место выбрано в связи с частыми жалобами автомобилистов с ограниченными возможностями на отсутствие свободных мест у спорткомплекса. Аналогичную ситуацию подметили и у международного аэропорта.

Так, в ходе рейда оштрафованы в размере пяти тысяч рублей оказались два водителя – женщина, ждущая ребенка (по ее словам), а также таксист, долгое время отказывающийся предоставить документы.

Всего с начала года сотрудники ГИБДД поймали более трех тысяч водителей, которые парковали авто на местах для инвалидов. Такие рейды полицейские будут проводить и дальше. Они просят жителей Казани соблюдать ПДД и уважительно относиться к остальным участникам движения на дорогах. 

КВ
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