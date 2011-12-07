Роспотребнадзор РТ: Закрывать Татарстан из-за коронавируса не станут

Власти РТ не планируют ограничивать движение татарстанцев между регионами из-за коронавируса, сообщила замруководителя Роспотребнадзора РТ Любовь Авдонина.

«На сегодня вопрос о закрытии регионов, в частности Республики Татарстан, никоим образом не стоит. Сегодня нет такой необходимости. Все те мероприятия, которые проводились в начале года и пандемии, тогда были оправданными. В том числе по ограничению въезда и выезда в регионах. Сегодня эти мероприятия не так актуальны и могут привести не совсем к правильным последствиям», — заявила Авдонина.

Санитарно-эпидемиологическая обстановка в республике оценивается как стабильная, отметил замглавы минздрава РТ Владимир Жаворонков.