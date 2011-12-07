Татарстан занял 14 место в рейтинге склонности к вредным привычкам среди жителей регионов

Татарстан вошел в топ-20 рейтинга регионов РФ, жители которых не склонны к вредным привычкам, сообщают РИА «Новости».

Республика заняла 14-е место в этом году, по сравнению с показателем 2018 года (11-е место) свои позиции Татарстан несколько ухудшил.

Лидерами рейтинга традиционно стали Чечня, Дагестан, Ингушетия и Кабардино-Балкария. Жители Северного Кавказа практически не имеют вредных привычек.

«Слабая распространенность вредных привычек в республиках Северного Кавказа характерна для данного региона в силу сложившегося образа жизни, строгих традиций и менталитета жителей», — считают аналитики.

Также в десятку рейтинга вошли Волгоградская, Орловская, Саратовская, Смоленская области и Ставропольский край. В Данных регионах люди меньше всего курят и употребляют алкоголь (кроме Смоленской области).

Больше всего подвержены вредным привычкам жители Магаданской и Сахалинской области, а также Республики Хакасия и Республики Бурятия. Пятерку антирейтинга замыкает Амурская область.

«Все перечисленные регионы объединяет суровый климат, который вносит определенные коррективы в образ жизни местных жителей», — считают аналитики.