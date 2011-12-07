Татарстанцев приглашают поучаствовать во Всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности. Оценить уровень финансовых знаний жители республики могут с 7 по 16 декабря.

Как сообщает пресс-служба Отделения – НБ РТ Волго-Вятского ГУ Банка России, зачет будет разделен на две части. В нем каждый желающий может выбрать базовый или продвинутый уровень и ответить на вопросы о вкладах, кредитах и страховании, также есть отдельные задания и для предпринимателей. Правильно ответившие на 20 вопросов получат именной сертификат.

Время на прохождение зачета – один час. Количество попыток не ограничено.

Отмечается, что в 2018 и 2019 годах в нем приняли участие более полумиллиона участников, в том числе из-за рубежа.