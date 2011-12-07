Татарстанцы могут дать оценку эффективности органов местного самоуправления

Татарстанцев приглашают принять участие в анонимном опросе по оценке эффективности работы органов местного самоуправления, сообщает пресс-служба минэкономики РТ.

«Баннер на опрос населения размещен на едином портале органов государственной власти и местного самоуправления „Официальный Татарстан“, на стартовых страницах официального портала Правительства Республики Татарстан, Портала муниципальных образований, а также на сайте Министерства экономики Республики Татарстан mert.tatarstan.ru (для прохождения опроса необходимо пройти по ссылке https://open.tatarstan.ru/polls/)», — уточняется в сообщении.

Высказаться можно до 31 декабря 2020 года.

В ведомстве отметили, что результаты опроса будут использованы с целью разработки приложений по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления.

В прошлом году в подобном опросе приняли участие более 10 тыс. человек.