Татарстанцы могут дать оценку эффективности органов местного самоуправления

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Татарстанцев приглашают принять участие в анонимном опросе по оценке эффективности работы органов местного самоуправления, сообщает пресс-служба минэкономики РТ.
«Баннер на опрос населения размещен на едином портале органов государственной власти и местного самоуправления „Официальный Татарстан“, на стартовых страницах официального портала Правительства Республики Татарстан, Портала муниципальных образований, а также на сайте Министерства экономики Республики Татарстан mert.tatarstan.ru (для прохождения опроса необходимо пройти по ссылке https://open.tatarstan.ru/polls/)», — уточняется в сообщении.
Высказаться можно до 31 декабря 2020 года.
В ведомстве отметили, что результаты опроса будут использованы с целью разработки приложений по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления.
В прошлом году в подобном опросе приняли участие более 10 тыс. человек.