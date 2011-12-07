Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Татарстанцы могут дать оценку эффективности органов местного самоуправления

Принять участие в анонимном вопросе можно в режиме «онлайн».

Татарстанцев приглашают принять участие в анонимном опросе по оценке эффективности работы органов местного самоуправления, сообщает пресс-служба минэкономики РТ.

«Баннер на опрос населения размещен на едином портале органов государственной власти и местного самоуправления „Официальный Татарстан“, на стартовых страницах официального портала Правительства Республики Татарстан, Портала муниципальных образований, а также на сайте Министерства экономики Республики Татарстан mert.tatarstan.ru (для прохождения опроса необходимо пройти по ссылке https://open.tatarstan.ru/polls/)», — уточняется в сообщении.

Высказаться можно до 31 декабря 2020 года.

В ведомстве отметили, что результаты опроса будут использованы с целью разработки приложений по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления.

В прошлом году в подобном опросе приняли участие более 10 тыс. человек. 

КВ
Лента новостей