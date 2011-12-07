В этом году татарстанцы закупают меньше живых елей к Новому году

Жители Татарстана стали меньше закупать живых елей к Новому году, сообщил ИА «Татар-информ» замминистра лесного хозяйства РТ Ильгизар Зарипов.

«Стоит отметить, что по сравнению с прошлыми годами продано елей и деревьев других хвойных пород для новогодних праздников меньше: по сравнению с 2019 годом меньше на 21% и с 2018 годом — на 33% от выставленного объема», — отметил он.

В ведомстве предполагают, что снижение спроса связано с тем, что все чаще татарстанцы отдают предпочтение искусственным елям.

В прошлом году к Новому году вырастили 11 тыс. деревьев и подготовили более 35 тонн хвойной лапки.

Приобрести елку можно в лесничестве или у частного продавца. Во втором случае — у продавца должна быть копия договора о купли-продажи, товарная накладная и карантинный сертификат, если товар привезли из других регионов РФ.