В Казани от гриппа привиты все беременные и медики

В Казани все медработники и беременные прошли вакцинацию от гриппа, сообщил замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

«Всего на сегодняшний день среди взрослого населения было привито 393 тыс. 109 человек. 100% от плана мы привили беременных и медработников: 3 840 и 12 250 человек соответственно», — уточнил специалист.

Всего планируется привить от гриппа 60% взрослых казанцев (более 700 тыс. человек) и около 75% детей.

Напомним, поставить прививку от гриппа можно в поликлиниках и на мобильных станциях возле метро до 15 декабря.