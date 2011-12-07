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В Казани приступают к прививкам от коронавируса

Вслед за завершающей вакцинацией от гриппа в Казани начинается прививочная кампания против более серьезного противника - коронавирусной инфекции.

Уже с этой недели начинается вакцинация жителей столицы Татарстана против коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил сегодня в ходе состоявшегося в мэрии Казани совещания заместитель министра здравоохранения РТ – начальник Управления здравоохранения МЗ РТ по Казани Владимир Жаворонков.

Он отметил, что в первую очередь прививать будут медицинских работников и горожан, имеющих высокий риск заражения.  

Владимир Жаворонков в своем докладе подробно остановился на том, какие препараты будут использоваться при вакцинации против COVID-19. Их два. Первый – «Гам-КОВИД-Вак» производства института им.Гамалеи Минздрава РФ. Вторая вакцина разработана на основе пептидных антигенов «ЭпиВакКорона» производства центра «Вектор» Роспотребнадзора РФ. Ее пока применяли на добровольцах. Кстати, в рамках этого исследования пройти вакцинацию вызвались и 650 добровольцев из Республики Татарстан, прошедшие строгий предварительный отбор. 

Глава городского Управления здравоохранения рассказал также и том, что вакцинацию планируется проводить в два этапа. Вначале сделают прививку с первым компонентом вакцины, а через три недели введут второй компонент. 

КВ
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