В Татарстане прошла церемония закрытия чемпионата WorldSkills

В Татарстане 5 декабря прошла церемония закрытия чемпионата WorldSkills, в рамках которого были награждены победители первых трех этапов регионального чемпионата «Молодые профессионалы», сообщают организаторы.

«Соревнования проводились по 238 компетенциям, участие принимали более 3 500 конкурсантов и экспертов», — отмечается в сообщении.

Награды получили студенты КНИТУ-КХТИ, принанимавшие участие в чемпионате по компетенции «Полиграфические технологии»: Третье место досталось Тимуру Насифуллину, второе — Даниилу Грачеву, первое — Аделе Саттаровой.

Вторая часть церемонии с церемонией награждения участников четвертого этапа пройдет 19 декабря.

Победители регионального чемпионата будут участвовать в полуфинале национального чемпионата «Молодые профессионалы» весной следующего года. Финал национального чемпионата состоится летом 2020 года в Уфе.