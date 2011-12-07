В «Татмедиа» появилось «Литературное кафе»

Сегодня вечером в здании «Татмедиа» на улице Декабристов, дом 2 открылось новое «Литературное кафе».

В будущем новую площадку планируется использовать для проведения презентаций книжных новинок, тематических мастер-классов и автограф-сессий.

В церемонии открытия «Литературного кафе» приняли участие руководитель Республиканского агентства РТ по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев, генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков, генеральный директор ГУП «Татарское книжное издательство» Ильдар Сагдатшин и генеральный директор ПИК «Идел-Пресс» Анас Аскаров.

«Это приятное место, в котором можно полистать книгу или газету. Тем самым мы хотели создать место встреч», — отметил Айдар Салимгараев.

«В здании «Идел-Пресс» всегда исторически находился книжный магазин. Теперь он возвращается на первый этаж «Татмедиа» в новом формате», — подчеркнул Шамиль Садыков.

«Здесь можно будет ознакомиться с сигнальными новинками, еще не поступившими в продажу», — заметил Ильдар Сагдатшин.