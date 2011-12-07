Под Нижнекамском на даче молодой семьи сгорел бездомный, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ. Сегодня около трех часов ночи в МЧС поступило сообщение о том, что в деревне Большое Афанасово случился пожар. На одном из участков на Пролетарской улице загорелись надворные постройки.Пожарных ПСЧ № 63 встретила семья из трех человек. 27-летний мужчина, его 24-летняя супруга и годовалый ребенок приезжали на дачу по выходным, иногда к ним почистить снег приходил бездомный, и супруги разрешали ему ночевать в сарае. Они предположили, что мужчина может находиться в охваченной огнем постройке.На момент появления огнеборцев пламя целиком охватило два сарая, огонь успел перекинуться на обрешетку дома. Пожарным потребовалось около 45 минут, чтобы полностью справиться с огнем. В процессе разбора сгоревших конструкций сотрудники МЧС обнаружили тело 59-летнего мужчины.