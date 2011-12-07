Полицейские Казани задержали троих серийных домушников, сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.Еще 20 декабря в полицию поступило сразу два заявления из поселка Вознесение о том, что неизвестные похитили из их домов деньги и драгоценности.В процессе обхода жилого сектора полицейские выяснили, что в этом поселке неизвестные проникли в еще два дома, однако ничего не украли. Во всех случаях злоумышленники входили в жилища через окна.По данным фактам возбудили уголовные дела по статьям «Квартирная кража» и «Попытка совершения квартирной кражи». Предполагаемых преступников задержали в придорожной гостинице на М7. Все трое – иностранцы в возрасте 25, 34 и 36 лет.Правоохранители выяснили, что домушники специализировались на частных домах, расположенных на окраине поселка. Сумму причиненного ущерба оценили в 250 тысяч рублей.