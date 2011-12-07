Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Космонавт продемонстрировал вид на Казань с борта МКС

Сейчас над Землёй находится 64-я экспедиция.

Космонавт МКС Сергей Кудь-Сверчков продемонстрировал вид на зимнюю Казань из Космоса. Фотографию он выложил на своей странице в Instagrаm.

«Сегодня Казань можно назвать одним из самых красивых городов России! Тут расположено большое количество заслуживающих внимания достопримечательностей», — подписал пост космонавт.

Сейчас в составе 64-й экспедиции, помимо Сергея Кудь-Сверчкова, на МКС находятся уроженец Бугульмы Сергей Рыжиков, который возглавляет 64-ю экспедицию, астронавты NASA Кейт Рубинс, Майкл, Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер и астронавт JAXA Соити Ногути.

КВ
Лента новостей