Космонавт продемонстрировал вид на Казань с борта МКС

Космонавт МКС Сергей Кудь-Сверчков продемонстрировал вид на зимнюю Казань из Космоса. Фотографию он выложил на своей странице в Instagrаm.

«Сегодня Казань можно назвать одним из самых красивых городов России! Тут расположено большое количество заслуживающих внимания достопримечательностей», — подписал пост космонавт.

Сейчас в составе 64-й экспедиции, помимо Сергея Кудь-Сверчкова, на МКС находятся уроженец Бугульмы Сергей Рыжиков, который возглавляет 64-ю экспедицию, астронавты NASA Кейт Рубинс, Майкл, Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер и астронавт JAXA Соити Ногути.