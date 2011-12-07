Чему учат на занятиях школы поисковика

Занятия в Казани проводятся на базе всероссийского информационно-поискового центра «Отечество». Обучающие семинары всероссийской школы «Поисковый фронт» позволяют поисковикам-активистам освоить инновационные методы ведения поисковой работы. - Поисковое движение вышло на новый уровень развития. Мы считаем, что сначала человека нужно научить грамотно поднимать останки, а потом уже заниматься поиском. Это круглогодичная школа, куда приезжают ребята из городов России. Мы проводим минимальный курс необходимых знаний за минимальное время, - отметил председатель совета региональной общественной организации «Объединение «Отечество» Александр Коноплев.Данный проект проводится с помощью современных информационных технологий. В образовательную программу входят теоретические и практические занятия по документированию и фотофиксации результатов поисковых работ, анатомии человека, основам топографии и GPS-навигации, технике безопасности при проведении поисковых работ; обучающихся знакомят с единой системой учета результатов поисковых работ. Интенсивный курс занимает всего три дня.Занятия школы «Поисковый фронт» проводятся с 2016 года. За это время прошел обучение 531 поисковик из 21 региона Российской Федерации. В 2018 году впервые в школе прошли обучение поисковики Эстонии (5 человек) и Латвии (1 человек), в апреле 2019 года планируется проведение обучающего семинара школы для поисковиков Эстонии и Литвы (7 человек).Занятия для поисковиков проводятся с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.